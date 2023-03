Lazio | episodi di antisemitismo durante il derby! Il duro comunicato del club

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo glidiavvenutiil derby allo stadio Olimpico trae Roma, è arrivata la forte presa di posizione delbiancoceleste con unpubblicato sul sito ufficiale. NOTA UFFICIALE – “Laè sempre stata in prima linea, in particolare con l’attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o antisemita. Le condanne della Società contro azioni di questo tipo, che nulla hanno a che fare con il tifo sano come viene rappresentato dalla Società, sono sempre state puntuali e mai generiche, supportate da iniziative specifiche volte a prevenire e combattere tali fenomeni. Lasi dissocia da qualsiasi comportamento ...