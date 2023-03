L’avvocato di Cospito: ha avuto una crisi cardiaca. E gli è stato somministrato del potassio in vena (Di martedì 21 marzo 2023) L’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredo Cospito che sta facendo lo sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il 41 bis racconta, con toni allarmistici, di una crisi cardiaca che sarebbe sopravvenuta in carcere e che avrebbe indotto i medici ad intervenire con urgenza. “Poco prima del mio arrivo Alfredo (Cospito, ndr) ha avvertito dolore al petto e tremore ad una mano. Ha avvisato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che stava morendo. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c’era un problema. Ha avuto una crisi cardiaca. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena”. “Lui ha visto il tracciato del cuore con un grosso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023)Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredoche sta facendo lo sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il 41 bis racconta, con toni allarmistici, di unache sarebbe sopravvenuta in carcere e che avrebbe indotto i medici ad intervenire con urgenza. “Poco prima del mio arrivo Alfredo (, ndr) ha avvertito dolore al petto e tremore ad una mano. Ha avvisato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che stava morendo. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c’era un problema. Hauna. Gli hanno immediatamentedelin”. “Lui ha visto il tracciato del cuore con un grosso ...

