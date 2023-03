"L'avvocato del Diavolo": Al Pacino al top della bravura, un ritratto indimenticabile (Di martedì 21 marzo 2023) L'avvocato DEL Diavolo Sky Collection, ore 21. Con Al Pacino, Keanu Reeves e Charlize Theron. Regia di Taylor Hackford. Produzione Usa 1997. Durata: 2 ore e 27 minuti LA TRAMA Una storia alla Faust ambientata tra le più prestigiose "firm" avvocatesche di Manhattan. Keanu Reeves è un giovane rampante avvocato di provincia. Talmente rampante che un principe dell'avvocatura di New York, Milton (Al Pacino) lo vuole con sè come socio. Dov'è il trucco? Milton è il Diavolo (un Diavolo aggiornatissimo, ha una piscina sul terrazzo all'ultimo piano di un grattacielo). Milton vuol fare del giovane un suo strumento (in fondo gli ha venduto l'anima). E per un po' ci riesce. Finché il moderno Faust non trova la forza di ribellarsi. PERCHÈ VEDERLO Perché Pacino è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) L'DELSky Collection, ore 21. Con Al, Keanu Reeves e Charlize Theron. Regia di Taylor Hackford. Produzione Usa 1997. Durata: 2 ore e 27 minuti LA TRAMA Una storia alla Faust ambientata tra le più prestigiose "firm" avvocatesche di Manhattan. Keanu Reeves è un giovane rampantedi provincia. Talmente rampante che un principe dell'avvocatura di New York, Milton (Al) lo vuole con sè come socio. Dov'è il trucco? Milton è il(unaggiornatissimo, ha una piscina sul terrazzo all'ultimo piano di un grattacielo). Milton vuol fare del giovane un suo strumento (in fondo gli ha venduto l'anima). E per un po' ci riesce. Finché il moderno Faust non trova la forza di ribellarsi. PERCHÈ VEDERLO Perchéè ...

