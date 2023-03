(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – In Italiaper il”. Così a Rtl il presidente di Confindustria Carlo, sottolineando che “bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro alle esigenze dell’industria”. “Negli ultimi anni – osserva – abbiamo cambiato 18 ministri e ognuno ha fatto la sua riforma ma ci vogliono 5 anni per completare un percorso formativo”, affermaosservando che c’è anche un problema demografico: “Il Paese sta invecchiando. E questo significa mettere in campo politiche sociali e poi affrontare anche il tema dell’immigrazione”. Bisogna infatti “entraredinamiche dell’immigrazione”, ma “purtroppo siamo un Paese” dove “non si entra nel merito e ogni volta che qualcuno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: Bonomi: meglio abbassare le tasse sul lavoro che incentivare le assunzioni - - News24Italy : #Lavoro, Bonomi: 'Mancano 400mila profili nelle imprese' - ItaliaOggi : Bonomi: meglio abbassare le tasse sul lavoro che incentivare le assunzioni - - vivereitalia : Lavoro, Bonomi: 'Mancano 400mila profili nelle imprese' - ledicoladelsud : Lavoro, Bonomi: “Mancano 400mila profili nelle imprese” -

In Italia mancano '400mila profili per ilnelle imprese'. Così a Rtl il presidente di Confindustria Carlo, sottolineando che 'bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro alle esigenze dell'industria'. 'Negli ...In Italia mancano "400mila profili per ilnelle imprese". Così a Rtl il presidente di Confindustria Carlo, sottolineando che "bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro alle esigenze dell'industria". "Negli ...Nei giorni scorsi Carlosi è dichiarato contrario agli incentivi sulle assunzioni, a RTL 120. Ritengo che incentivare chi assume non è corretto, perché fa parte del mio. Poi, se ...

Lavoro, Bonomi: "Mancano 400mila profili nelle imprese" Adnkronos

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, propone al governo Meloni di tagliare il cuneo fiscale per far aumentare gli stipendi: una misura da fare rinunciando agli sgravi per le assunzioni. Tasse ...In Italia mancano “400mila profili per il lavoro nelle imprese”. Così a Rtl il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sottolineando che “bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro al ...