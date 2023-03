Lavori notturni sulla A12 | chiuso lo svincolo di Ladispoli-Cerveteri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 marzo 2023)– L’Autostrada Azzurra A12 chiusa durante la notte. Il tratto preciso riguarda loin direzione Civitavecchia. Il motivo?di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Losaràdalle ore 21 alle ore 6 fino a giovedì notte, mentre per quanto riguarda rimane invariata la viabilità nella mattina e nel pomeriggio. Per gli orari di chiusura, invece, si consiglia di utilizzare l’entrata di Santa Severa. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...