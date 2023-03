Latina / Rapina a mano armata alla sala slot Piccarello, rubati 50mila euro (Di martedì 21 marzo 2023) Latina – Nella notte scorsa, un Rapinatore ha rubato una grossa somma di denaro nella sala slot Piccarello, alle porte di Latina. Armato di una pistola, ha minacciato la cassiera e costringendola a consegnare i soldi delle giocate, per un bottino di circa 50.000 euro. I Carabinieri stanno indagando sul caso, cercando di identificare l’autore L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 21 marzo 2023)– Nella notte scorsa, untore ha rubato una grossa somma di denaro nella, alle porte di. Armato di una pistola, ha minacciato la cassiera e costringendola a consegnare i soldi delle giocate, per un bottino di circa 50.000. I Carabinieri stanno indagando sul caso, cercando di identificare l’autore L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Rapina a mano armata alla sala slot Piccarello, rubati 50mila euro - News_24it : LATINA - Nel cuore della notte appena trascorsa un uomo armato di pistola semiautomatica ha fatto irruzione in una… - infoitinterno : Da Latina all'Aquila per la rapina in gioielleria - infotemporeale : Latina / Rapina al supermarket con il coltello, condannato a 4 anni - Latina_Oggi : Rapina armato di coltello al supermercato: condannato a 4 anni Quattro anni e quattro mesi per un 41enne di origine… -