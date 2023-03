L’annuncio della Navratilova: «Sono libera dal cancro, è stata la mia sfida più difficile» (Di martedì 21 marzo 2023) Martina Navratilova ha rivelato di essere guarita dal cancro. I tumori che le erano stati diagnosticati a gennaio, alla gola e al seno, Sono in remissione. La tennista, 66enne, lo ha rivelato in un’intervista a Piers Morgan su TalkTV, che sarà trasmessa oggi. Le sue parole: «Sono libera dal cancro, dovrei essere a posto». Navratilova è stata sottoposta a più cicli di radioterapia per un periodo di due settimane. Ha dovuto posticipare i piani per adottare un bambino con sua moglie, Julia Lemigova, quando le è stato diagnosticato il cancro. «Sono stata nel panico totale per tre giorni pensando che forse non sarei arrivata al prossimo Natale. Mi è venuta in mente la lista di tutte le cose che volevo fare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Martinaha rivelato di essere guarita dal. I tumori che le erano stati diagnosticati a gennaio, alla gola e al seno,in remissione. La tennista, 66enne, lo ha rivelato in un’intervista a Piers Morgan su TalkTV, che sarà trasmessa oggi. Le sue parole: «dal, dovrei essere a posto».sottoposta a più cicli di radioterapia per un periodo di due settimane. Ha dovuto posticipare i piani per adottare un bambino con sua moglie, Julia Lemigova, quando le è stato diagnosticato il. «nel panico totale per tre giorni pensando che forse non sarei arrivata al prossimo Natale. Mi è venuta in mente la lista di tutte le cose che volevo fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Traduzione in italiano del comunicato ufficiale della Corte Penale Internazionale con l'annuncio dell'emissione di… - michele_geraci : Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non ricon… - napolista : L’annuncio della #Navratilova: «Sono libera dal cancro, è stata la mia sfida più difficile» L’annuncio in un’inter… - Osserv_Digital : Oltre alle soluzioni di identità, l’#addressability pubblicitaria può avvenire anche in funzione della pertinenza d… - mirko_vale_ : @toninorudiger Della Roma frega zero. Parlo della questione pre nuova squadra subito dopo l'annuncio del non rinnovo -

Meta e il problema della "mercificazione" dei diritti ...normali perché nel mercato della dematerializzazione della realtà ... Anche solo il semplice annuncio di avere trovato la Next Big ... L' isteria generata da blockchain e Nft è l'ultimo - ma non certo l'... Pixel 8, ecco le differenze di design con la serie Pixel 7 ...a un display piatto per il modello Pro e l'arrotondamento della ... L'imminente Pixel 7a è emerso di recente su eBay rivelando il suo ... manca ancora un po' di tempo all'annuncio ufficiale. Ora, OnLeaks ... Processo Cerrato. Parola all'avvocato dei Cirillo: "Ergastolo peggio della pena di morte" Lei smentisce L'annuncio coglie di sorpresa la vedova: "Nessuna ... sia perché dimentica il finalismo rieducativo della pena sia ... ...normali perché nel mercatodematerializzazionerealtà ... Anche solo il semplicedi avere trovato la Next Big ...' isteria generata da blockchain e Nft è'ultimo - ma non certo'......a un display piatto per il modello Pro e'arrotondamento...'imminente Pixel 7a è emerso di recente su eBay rivelando il suo ... manca ancora un po' di tempo all'ufficiale. Ora, OnLeaks ...Lei smentiscecoglie di sorpresa la vedova: "Nessuna ... sia perché dimentica il finalismo rieducativopena sia ... Lavoro, l’algoritmo sceglierà l’annuncio giusto per studenti e neolaureati Il Sole 24 ORE