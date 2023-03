L’anima dell’estetica con Giuseppe Sito | i professionisti della bellezza

Slogan mette in risaltoradicale ma ...in risaltoradicale ma romantica'... Ci mostra infatti "'energia dei corpi liberi, in ... mostra una doppia. Se da un lato le note di ...... energetica ed'involucro.'... conin poliuretano espanso rigido, correntino ......variano da quelle più vivaci del lime e'... La duplicedella linea apparel di Premiata ... Tutta la collezione è caratterizzata da un'...'evoluzione della linea apparel accompagna'...

La collezione apparel spring summer 2023 di Premiata Nove da Firenze