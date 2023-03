L’amianto corre sui binari: Ferrovie dello Stato condannata al risarcimento di 1 milione di euro per la morte di Salvatore Passavanti (Di martedì 21 marzo 2023) Roma. L’amianto uccide, soprattutto quando l’esposizione è prolungata nel tempo, durante il lavoro, e non ci sono meccanismi di salvaguardia e prevenzione. Il Tribunale di Roma ha condannato Rete Ferroviaria Italiana a pagare un risarcimento che sfiora il milione di euro alla vedova e ai tre figli di Salvatore Passavanti, deceduto per un adenocarcinoma polmonare. L’operaio, diventato negli anni capotecnico e poi dirigente, è Stato per tutta la sua vita lavorativa a contatto con L’amianto e con un altro terribile cancerogeno, l’olio creosoto. Mega discarica abusiva (piena di amianto) a Testaccio: presi i responsabili Dopo 30 anni alle Ferrovie dello Stato: la diagnosi senza scampo L’uomo lavorò alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Roma.uccide, soprattutto quando l’esposizione è prolungata nel tempo, durante il lavoro, e non ci sono meccanismi di salvaguardia e prevenzione. Il Tribunale di Roma ha condannato Rete Ferroviaria Italiana a pagare unche sfiora ildialla vedova e ai tre figli di, deceduto per un adenocarcinoma polmonare. L’operaio, diventato negli anni capotecnico e poi dirigente, èper tutta la sua vita lavorativa a contatto cone con un altro terribile cancerogeno, l’olio creosoto. Mega discarica abusiva (piena di amianto) a Testaccio: presi i responsabili Dopo 30 anni alle: la diagnosi senza scampo L’uomo lavorò alle ...

