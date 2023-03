LaLiga Santander | il fuorigioco semiautomatico potrebbe raggiungere il campionato la prossima stagione

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-21 01:53:12 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: C.Con ildi Asensio nell’ultimo Clásico che domina la maggior parte dei dibattiti ancora all’inizio della settimana, è possibile che polemiche come questa finiscano nella. Come riportato da El Partidazo della catena COPE,e la Federcalcio spagnola stanno attualmente lavorando all’introduzione delper la. La pianificazione iniziale prevede l’installazione di un massimo di dodici telecamere di “tracciamento” in ogni stadio esclusivamente per misurare il. In questo modo ilnazionale ...