L’Aifa potrebbe rendere gratuita la PrEP | di che si tratta

(Di martedì 21 marzo 2023)lain Italia. Ovvero dare la possibilità di accedere senza costi alla profilassi pre-esposizione per prevenire l’Hiv. È su questo che discute, in questi giorni, il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco italiana. Dopo la proposta, naufragata, di permettere alla donne under 25 di accederemente alla pillola anticoncezionale (sul modello francese),punta ora su un altro farmaco, da assumere quotidianamente o all’occorrenza, che al momento ha un costo che si aggira sui 60/70 euro al mese. Cos’è laIl medicinale in questione, infatti, non è coperto dal Sistema Sanitario Nazionale, il che rende la, di fatto, un privilegio esclusivo di chi può permettersela. A dover seguire la profilassi sono persone Hiv-negative, ...

La terapia che protegge dal contagio chi ha rapporti sessuali con un sieropositivo all'Hiv potrebbe finalmente diventare gratuita anche in Italia. Da domani e per tre giorni si riunirà il Cpr di AIFA, cioè il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco, e nell'ordine del giorno si