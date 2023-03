Lahm: «Il Psg spende tanti soldi ma non ha qualità» (Di martedì 21 marzo 2023) L’ex capitano del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Philip Lahm, ha dato il suo punto di vista a L’Equipe in merito all’eliminazione del Psg dalla Champions League per mano dei bavaresi. Secondo Lahm il Psg non ha espresso tutto il suo potenziale nel doppio confronto ma non c’è nulla di sorprendente vista la tendenza dei parigini ad uscire nelle prime fasi della più grande competizione europea: “È stata una delusione. Ma allo stesso tempo non ci sono sorprese, perché l’eliminazione anticipata del Psg dalla Champions League è un evento ricorrente. Il club ha raggiunto la finale per la prima volta nel 2020, in piena pandemia (0-1 contro il Bayern) .Quest’anno, il PSG ha perso due volte contro il Bayern senza segnare un solo gol (0-1, 0-2) . Il club parigino ha un problema di fondo”. L’ex capitano trova in Verratti uno dei principali artefici ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) L’ex capitano del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Philip, ha dato il suo punto di vista a L’Equipe in merito all’eliminazione del Psg dalla Champions League per mano dei bavaresi. Secondoil Psg non ha espresso tutto il suo potenziale nel doppio confronto ma non c’è nulla di sorprendente vista la tendenza dei parigini ad uscire nelle prime fasi della più grande competizione europea: “È stata una delusione. Ma allo stesso tempo non ci sono sorprese, perché l’eliminazione anticipata del Psg dalla Champions League è un evento ricorrente. Il club ha raggiunto la finale per la prima volta nel 2020, in piena pandemia (0-1 contro il Bayern) .Quest’anno, il PSG ha perso due volte contro il Bayern senza segnare un solo gol (0-1, 0-2) . Il club parigino ha un problema di fondo”. L’ex capitano trova in Verratti uno dei principali artefici ...

