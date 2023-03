(Di martedì 21 marzo 2023) Marco Sommella, agente di Ciro, e amico di Edinsonha parlato direttamente dalla Palermo Football Conference. Sommella ha raccontato il rapporto dicon la Nazionale. Di seguito le parole deldie la Nazionale?«L’unica cosa che hafatto sono i gol. Qui ci sono Perinetti e Capozucca, due ds che lo hanno lanciato. Il ragazzo è stato bistrattato, dovevamo tenerlo in una campana di vetro perché non abbiamo i Lewandowski, gli Mbappe eccetera. Ciro ha anche le sue colpe ma se non abbiamo Vlahovic italiani, e giocherà Retegui, c’è qualcosa che non va.ha vinto l’Europeo con la Nazionale, la Scarpa d’Oro, quattrola classifica marcatori. Gli dico...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L'agente di #Immobile: «#Cavani ha rifiutato tre volte la Juventus, #Milik da sempre voleva andarci» «Ciro è sempre… - LazioSpace : Marco #Sommella agente di Ciro #Immobile ai microfoni della #PalermoFootballConference: ??? “Il rapporto tra… - S_Valerio18 : RT @Riflettente: Notiamo, in quest'olio su muro, l'agente incantato e immobile, ad ammirarne il gesto atletico. La smorfia del primo cittad… - Riflettente : Notiamo, in quest'olio su muro, l'agente incantato e immobile, ad ammirarne il gesto atletico. La smorfia del primo… -

...o addirittura iscrivere ipoteca su un eventualedi sua ... Come può essere evitato sia il fermo amministrativo sia'ipoteca ... In tal modo,della riscossione a seguito della ......- Pedro - Zaccagni che riesce a colmare'assenza di, ... che non spreca'occasione battendo Rui Patricio sul palo più ... Ferito unUndi polizia è rimasto ferito nel corso di un ...... in cui si è ferito anche un. La tensione in campo si è ... La tensione in campo si è vista subito ed è aumentata con'... Radu, Gila, Fares, Floriani, Marcos Antonio, Romero,. ROMA (3 - ...