Lady Rugani confessa l' incidente domestico | ' Ecco i risultati'

Piccolo incidente domestico per Michela Persico . La conduttrice e compagna di Danielelo ha raccontato nelle stories del suo profilo Instagram. La Persico, mentre giocava con il figlio di 2 anni Tommaso, si è rotta il labbro ( clicca QUI per la fotogallery dell'incidente ...Ecco il post diCommenta per primo La prima volta non si scorda mai . Michela Persico debutta sul grande schermo. La compagna del difensore della Juventus, Daniele, è impegnata nelle riprese del film ' In_finiti ' con Ignazio Moser e la colonna sonora curata dalla Nazionale Cantanti . Eccola in un video scatenata nel backstage . vai alla gallery

Queste le sue parole parole pubblicate su Intsagram: "Questo è il risultato di giocare con i figli", afferma Lady Rugani mostrando il labbro ferito. "Tra l'altro domani lavoro, ho un evento. Se mi ...La conduttrice e compagna di Daniele Rugani ha pubblicato sui social il video del taglio al labbro rimediato per colpa dei...figli. (da michelapersico Instagram) ...