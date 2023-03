Ladispoli | scoperta choc | allevamento abusivo di cani a due passi dai binari

(Di martedì 21 marzo 2023)– Le segnalazioni arrivavano da passeggeri dei treni da cui finestrini si notava chiaramente la fila di box contenenti numerosi. Così le guardie zoofile Pegasus e personale qualificato di Stop Animal Crimes Italia (ente nazionale di denuncia contro i reati a danno degli animali) hanno eseguito un sopralluogo e accertato la presenza di oltre 20da caccia all’interno di box fatiscenti e irregolari, detenuti su pedane di legno e cucce improvvisate, in violazione del DGR 866/2006 (requisiti strutture per animali da compagnia) e vincoli urbanistici e ambientali. Il cacciatore, proprietario dei, è stato denunciato per maltrattamento animale e abuso edilizio. La struttura, realizzata in terreno delle Ferrovie dello Stato nel Comune di, è invece stata posta in sequestro ...

... con ladi relazioni profonde e spesso inattese fra i luoghi. Come quella che unisce la ... quelli coltivati, per intendersi, proprio nelle campagne die Cerveteri. Post Views: 4... con ladi relazioni profonde e spesso inattese fra i luoghi. Come quella che unisce la ... quelli coltivati, per intendersi, proprio nelle campagne die Cerveteri.Laè stata fatta dalla Polizia Locale veronese, in seguito a un incidente stradale ... Smantellato spaccio tra Cerveteri e. La droga a domicilio da fattorini in monopattino ...