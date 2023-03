La Ue smonta il governo Meloni: 'Gli stati devono riconoscere i figli delle coppie gay' (Di martedì 21 marzo 2023) - "In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020 - 2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte di ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) - "In linea con la strategia per l'uguaglianzapersone Lgbtiq 2020 - 2025, la Commissione è in continuo dialogo con glimembri riguardo all'attuazionesentenze della Corte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Il #contrammiraglio Andrea Cuomo ha sentito e letto tutte le accuse alla #GuardiaCostiera e al #governo sul… - DantiNicola : Approvata al Parlamento Europeo la risoluzione sul Reddito Minimo. Un messaggio importante in linea con ciò che il… - NicolaPorro : #Migranti abbandonati in mare? Il governo non poteva fare nulla. Ecco la stoccata del premier #Meloni alla sinistra… - Cmmy3 : RT @dantegiumanini: Nonostante 11 anni di governo IL NULLA Quarta Repubblica, Sallusti smonta il Pd: 'Non siete venuti a capo di nulla!'… - _fiorucci : RT @dantegiumanini: Nonostante 11 anni di governo IL NULLA Quarta Repubblica, Sallusti smonta il Pd: 'Non siete venuti a capo di nulla!'… -