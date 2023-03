La Tv dei 100 e uno, chi sono gli ospiti della seconda puntata: anticipazioni 22 marzo 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) La tv del 100 e uno, su Canale 5, ha avuto un esordio di successo. La prima serata ha incontrato il favore del pubblico e ora sta per tornare con il suo secondo appuntamento, programmato per domani, mercoledì 22 marzo. Il conduttore, nonché capitano dei 100 piccoli protagonisti, Piero Chiambretti, tornerà in scena, nello spettacolo in cui ‘i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi’. Chi saranno gli ospiti della puntata La domanda è: chi saranno gli ospiti di questa seconda puntata? Quali i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che verranno messi alla prova dai giovanissimi protagonisti del programma televisivo? Andiamo a scoprirlo insieme… ospiti di questa sera saranno: Ezio Greggio, Enzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) La tv del 100 e uno, su Canale 5, ha avuto un esordio di successo. La prima serata ha incontrato il favore del pubblico e ora sta per tornare con il suo secondo appuntamento, programmato per domani, mercoledì 22. Il conduttore, nonché capitano dei 100 piccoli protagonisti, Piero Chiambretti, tornerà in scena, nello spettacolo in cui ‘i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi’. Chi saranno gliLa domanda è: chi saranno glidi questa? Quali i personaggi del mondo dello spettacolo etelevisione che verranno messi alla prova dai giovanissimi protagonisti del programma televisivo? Andiamo a scoprirlo insieme…di questa sera saranno: Ezio Greggio, Enzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Al 100% esclusa dalle coppe e al 99% non più in Serie A, alla #Juventus non potrà (e vorrà) restare più nessuno: nè… - Agenzia_Ansa : Il Comune di Cento, in provincia di Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti re… - nelloscavo : Gli 007 dicono che ci sono 700mila 'pronti a partire'? Non lo dicono, perché quello è il numero dei migranti in… - laros65 : RT @ZZiliani: Al 100% esclusa dalle coppe e al 99% non più in Serie A, alla #Juventus non potrà (e vorrà) restare più nessuno: nè #Rabiot n… - zelu_napoli268 : RT @napoli_network: Nuovi valori Transfermarkt dei giocatori azzurri Victor Osimhen???? Vecchio valore: 70 milioni€ Nuovo valore: 100 milio… -