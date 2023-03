La TV dei 100 e Uno anticipazioni seconda puntata: ecco chi saranno gli ospiti (Di martedì 21 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo andrà in onda la seconda puntata del nuovo format condotto da Piero Chiambretti e intitolato La TV dei 100 e Uno. La prima puntata non ha brillato particolarmente in termini di ascolti. Ci sarà un cambio di direzione per quanto riguarda la seconda messa in onda? Gli ospiti promettono piuttosto bene, pertanto, vediamo chi sarà intervistato dal conduttore e, chiaramente, dai protagonisti di questo show, ovvero, i bambini. Belen Rodriguez sbarca a La TV dei 100 e Uno La seconda puntata de La TV dei 100 e Uno si prospetta ricca di avvenimenti degni di nota. Per questo secondo appuntamento, infatti, Piero Chiambretti ha deciso di coinvolgere personaggi piuttosto popolari appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra i volti più famosi c’è, sicuramente, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo andrà in onda ladel nuovo format condotto da Piero Chiambretti e intitolato La TV dei 100 e Uno. La primanon ha brillato particolarmente in termini di ascolti. Ci sarà un cambio di direzione per quanto riguarda lamessa in onda? Glipromettono piuttosto bene, pertanto, vediamo chi sarà intervistato dal conduttore e, chiaramente, dai protagonisti di questo show, ovvero, i bambini. Belen Rodriguez sbarca a La TV dei 100 e Uno Lade La TV dei 100 e Uno si prospetta ricca di avvenimenti degni di nota. Per questo secondo appuntamento, infatti, Piero Chiambretti ha deciso di coinvolgere personaggi piuttosto popolari appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra i volti più famosi c’è, sicuramente, ...

