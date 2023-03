La tela di Meloni in Europa: sui migranti un asse con Scholz e von der Leyen (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Mentre l'opposizione si prepara a chiedere in modo unitario gli atti del naufragio di Cutro ma si divide sull'Ucraina, la maggioranza ha lavorato a una risoluzione unitaria che affronterà, oltre al conflitto tra Mosca e Kiev, anche i temi dell'immigrazione (si chiede, tra l'altro, il "superamento del 'principio di Dublino'"), dell'economia e della transizione verde. Da Lega, FI e FdI arriverà la sponda al presidente del Consiglio Meloni che riferirà nell'Aula del Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo. La premier, insieme ai ministri Tajani e Fitto, sta tessendo una tela per far sì che vengano accolte le richieste italiane sulla questione dei migranti. Il ministro degli Esteri ha acceso i fari al tavolo del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles sulla situazione in Tunisia, il pressing è indirizzato sul Fondo ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Mentre l'opposizione si prepara a chiedere in modo unitario gli atti del naufragio di Cutro ma si divide sull'Ucraina, la maggioranza ha lavorato a una risoluzione unitaria che affronterà, oltre al conflitto tra Mosca e Kiev, anche i temi dell'immigrazione (si chiede, tra l'altro, il "superamento del 'principio di Dublino'"), dell'economia e della transizione verde. Da Lega, FI e FdI arriverà la sponda al presidente del Consiglioche riferirà nell'Aula del Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo. La premier, insieme ai ministri Tajani e Fitto, sta tessendo unaper far sì che vengano accolte le richieste italiane sulla questione dei. Il ministro degli Esteri ha acceso i fari al tavolo del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles sulla situazione in Tunisia, il pressing è indirizzato sul Fondo ...

