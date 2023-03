La Stampa celebra Allegri: la scalata della Juventus in Serie A è il suo riscatto (Di martedì 21 marzo 2023) La Stampa celebra Massimiliano Allegri. La scalata della Juventus alla Serie A con 15 punti di penalizzazione è il suo riscatto. Allegri, con la sua Juventus infarcita di giovani, ha battuto il Friburgo che non perdeva in casa dal 12 agosto e l’Inter, che a San Siro aveva battuto Napoli e Milan. “In appena quattro giorni la Juventus ha imposto loro la resa, guadagnando i quarti d’Europa League e un’ottima posizione in campionato: nonostante la penalizzazione è in corsa per la Champions, lontana appena 7 punti dalquarto posto, e senza il -15 sarebbe seconda da sola ben 6 gradini sopra i nerazzurri”. Vittorie che Allegri ha ottenuto, tra l’altro, sottolinea il quotidiano torinese, senza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) LaMassimiliano. LaallaA con 15 punti di penalizzazione è il suo, con la suainfarcita di giovani, ha battuto il Friburgo che non perdeva in casa dal 12 agosto e l’Inter, che a San Siro aveva battuto Napoli e Milan. “In appena quattro giorni laha imposto loro la resa, guadagnando i quarti d’Europa League e un’ottima posizione in campionato: nonostante la penalizzazione è in corsa per la Champions, lontana appena 7 punti dalquarto posto, e senza il -15 sarebbe seconda da sola ben 6 gradini sopra i nerazzurri”. Vittorie cheha ottenuto, tra l’altro, sottolinea il quotidiano torinese, senza ...

