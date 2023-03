La Sanitopoli lombarda compie trent’anni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 marzo 2023) Nel 2023 cade un anniversario del quale non c’è da andare particolarmente fieri: la Lombardia “celebra”dal primo scandalo scoperto nella sanità. Era il 1993, infatti, quando nell’ambito nel ciclone Tangentopoli, finisce Duilio Poggiolini (nella foto), presidente della Commissione Farmaci di quella che allora era ancora la Cee. La Lombardia “celebra”dal primo scandalo scoperto nella sanità. Nel ’93 il caso Poggiolini. Ma sarà solo il primo di una lunghissima serie Poggiolini, tessera 961 della P2, secondo il pool di Mani Pulite, era nel libro paga delle case farmaceutiche per fare inserire i loro farmaci nei prontuari, manipolando i prezzi. A ricostruire la cronologia degli scandali nella sanità, è l’Ambulatorio Medico Popolare (Amp), un’associazione nata nel 1994 a Milano in difesa del diritto alla ...