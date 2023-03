La Russia ha intercettato due bombardieri Usa sul Mar Baltico (Di martedì 21 marzo 2023) Russia, il ministero della Difesa ha reso noto che ieri un suo caccia Su - 35 ha intercettato sul Mar Baltico 2 bombardieri strategici B - 52H Usa che volavano in direzione del confine russo: il jet è ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023), il ministero della Difesa ha reso noto che ieri un suo caccia Su - 35 hasul Marstrategici B - 52H Usa che volavano in direzione del confine russo: il jet è ...

