La Roma è inarbitrabile? Ecco perché la strategia di Mourinho preoccupa gli arbitri

(Di martedì 21 marzo 2023) Da Mou al connazionale Nuno Santos, i giallorossi hanno collezionato numerose espulsioni e squalifiche. Anche glivanno in difficoltà quando incontrano la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - capuanogio : Oggi il giudice sportivo sui veleni di #RomaLazio: arriveranno complessive 9 giornate di squalifica distribuite tra… - marcomariani23 : @AIA_it dite che la @OfficialASRoma è inarbitrabile? Ma VI faccio una domanda i Vostri associati arbitrano la… - IlMaranza : RT @mirkonicolino: (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori serpe… - terribile76 : RT @mirkonicolino: (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori serpe… -

...L'edizione odierna di La Repubblica fa il punto sulla situazione di tensione che c'è in questo momento tra lae la classe arbitrale. "La squadra più odiata d'Italia, addirittura ''",...Addirittura "": così un arbitro ha definito laparlando con i dirigenti, e la parola è perfetta per spiegare il livello del nervosismo che arriva dalla panchina romanista sul campo ...Addirittura "": così un arbitro ha definito laparlando con i dirigenti, e la parola è perfetta per spiegare il livello del nervosismo che arriva dalla panchina romanista sul campo ...

La Roma è inarbitrabile: la strategia della tensione di Mourinho ... Fanpage.it

Roma oggi è un problema. Prima di tutto politico. La squadra più odiata d’Italia, secondo l’edizione odierna di Repubblica. “Addirittura «inarbitrabile»: così un arbitro ha definito la Roma parlando ...Troppo nervosismo in panchina. Oggi per le romane arriveranno 9 giornate di squalifica La Repubblica scrive che la Roma di José Mourinho sta diventando un caso politico. I direttori di gara la ...