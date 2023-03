La riforma pensioni in Francia è legge | esplode la protesta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : #Francia ????: il voto di sfiducia per la Prima Ministra Élisabeth Borne fallisce solo per nove voti, con 278 voti a… - putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - ultimora_pol : ???? #Francia - Riforma delle pensioni, depositata una richiesta di referendum firmata da 250 parlamentari: ritenuta… - BertaIsla : RT @streetcnina: PARIGI BRUCIA La rivolta contro la riforma delle pensioni di Macron si allarga a macchia d’olio. Nantes, Lione, Marsiglia… - beltrami_fulvio : RT @CremaschiG: Il 70 % dei francesi è contro la riforma #pensioni di #Macron Il 60% degli italiani è contro l’invio delle #armi in #Ucrai… -

Dopo le due bocciature delle due mozioni di sfiducia, in Francia è stata adottata definitivamente ladellee il Governo di Elisabeth Borne si è salvato. Ma la pace sociale non c'è ed è esplosa in tutto il paese la protesta dopo che anche la seconda mozione di sfiducia presentata dal ...Il quesito del lettore ci permette di mettere a confronto tre scenari di uscita : pensione di vecchiaia, pensione anticipata ordinaria (che ricordiamo è intaccata dalla) e Quota 103 .... dove la situazione si è infiammata in diversi quartieri dopo che le mozioni di sfiducia non sono riuscite a provocare la caduta del governo e del progetto didelle. 171 i fermi. ...

Francia, salvi governo e riforma pensioni: scontri e arresti a Parigi. Macron vede il premier Il Sole 24 ORE

Il governo della Francia riesce a far passare la riforma delle pensioni e i cittadini scendono in strada per protesta da una parte all'altra del paese ...