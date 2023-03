La riforma fiscale e le contraddizioni sull’equità orizzontale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Sulla riforma fiscale la Meloni non ha novità da rivendicare avendo copiato Draghi. Non si capisce però perché dur… - LaVeritaWeb : Dura poco l’illusione di un confronto con Giorgia Meloni: rieletto segretario della Cgil ha subito dato battaglia s… - FratellidItalia : ?? Quella del Governo Meloni è una riforma fiscale che si concentra su fragili e ceto medio. Una svolta epocale per… - gabrielemazzar1 : RT @LaVeritaWeb: Dura poco l’illusione di un confronto con Giorgia Meloni: rieletto segretario della Cgil ha subito dato battaglia sulla ri… - Yoda1956 : RT @GiovanniPaglia: I più penalizzati dalla riforma fiscale sono quelli che guadagnano fra 15 e 28 mila euro. Operai, impiegati, insegnanti… -

...e Int insieme per la ricerca Al via il progetto YouGoody per distinguere gli stili di vita più efficaci per prevenire malattie cronico - degenerativefisco, Fenu: inserire il cashback,...Meloni al congresso Cgil: lavoro, c'è emergenza, serve strada nuova L'intervento della presidente del consiglio: "vogliamo usare la levacome strumento di crescita economica, una... ...Giorgia Meloni ha poco di che illudersi. I suoi avversari non condividono mai una proposta che sia una, almeno fra quelli importanti, recante la sua impronta. L'esempio dellanon ha bisogno di commenti. Erano decenni che da ogni parte s'invocava, invano, una riscrittura delle norme in materia, apparendo ben distante il nome di Bruno Visentini e dell'opera ...

Riforma fiscale, le misure in cantiere: dallo Statuto del contribuente al contributo dei professionisti Informazione Fiscale

Nella legge viene ribadito il principio secondo cui soggetti che guadagnano lo stesso ammontare di reddito devono essere trattati in modo uguale a prescindere dalla natura dei loro redditi. Ma ci sono ...Forse l'invito della Cgil a Giorgia Meloni era poco più che rituale ma la presidente del Consiglio l'ha trasformato in un evento ...