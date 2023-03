La riforma delle pensioni passa ed esplode la rabbia: 142 persone fermate a Parigi (Di martedì 21 marzo 2023) In Francia, la rabbia sociale per la riforma delle pensioni approvata - con solo 9 voti a salvare la maggioranza, è esplosa nella notte. Sono infatti almeno 142 le persone che sono state fermate a ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) In Francia, lasociale per laapprovata - con solo 9 voti a salvare la maggioranza, è esplosa nella notte. Sono infatti almeno 142 leche sono statea ...

