La riforma delle pensioni di Macron è legge, in Francia esplode la protesta (Di martedì 21 marzo 2023) Lacrimogeni, cassonetti in fiamme e centinaia di arresti. I primi scontri in Francia si sono registrati nei pressi dell'Assemblée Nationale a Parigi tra la polizia e le persone arrivate subito per protestare contro la mancata sfiducia al governo per soli nove voti. La mozione di censura contro il governo di Elisabeth Borne ha raccolto, infatti, 278 voti: ne mancavano soltanto nove per raggiungere la maggioranza assoluta. Il governo quindi resta in carica, Emmanuel Macron è salvo e di conseguenza la sua riforma delle pensioni che innalza l'età pensionabile minima da 62 a 64 anni. Dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 settembre, ma il dibattito all'Assemblea nazionale è stato segnato da urla e contestazioni violente. E nelle prossime settimane e mesi si intensificheranno la ...

