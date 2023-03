La qualità dell’aria in Piemonte migliora con le misure regionali e gli investimenti strutturali (Di martedì 21 marzo 2023) Le misure avviate e gli investimenti strutturali in corso stanno consentendo di registrare un miglioramento della qualità dell’aria in Piemonte. Nei primi mesi del 2023, se si raffronta il periodo che va dal 1° gennaio al 13 marzo, ovvero quello statisticamente più critico, si riscontra rispetto allo stesso periodo del 2022 una diminuzione di tutti e tre gli inquinanti (PM10, PM2,5, biossido di azoto) Nel corso della presentazione dei dati, svoltasi nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione, l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha puntualizzato che “la Regione Piemonte sta investendo più di 352 milioni di euro in misure, ancora in essere o appena chiuse, destinate al miglioramento della ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 marzo 2023) Leavviate e gliin corso stanno consentendo di registrare unmento dellain. Nei primi mesi del 2023, se si raffronta il periodo che va dal 1° gennaio al 13 marzo, ovvero quello statisticamente più critico, si riscontra rispetto allo stesso periodo del 2022 una diminuzione di tutti e tre gli inquinanti (PM10, PM2,5, biossido di azoto) Nel corso della presentazione dei dati, svoltasi nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione, l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha puntualizzato che “la Regionesta investendo più di 352 milioni di euro in, ancora in essere o appena chiuse, destinate almento della ...

