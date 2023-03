La Procura di Torino chiede la conferma dei 18 mesi di reclusione per Chiara Appendino (Di martedì 21 marzo 2023) La Procura di Torino ha chiesto la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione di Chiara Appendino, per i fatti di Piazza San Carlo. La parlamentare del MoVimento 5 Stelle è chiamata in causa ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) Ladiha chiesto ladella condanna a 18didi, per i fatti di Piazza San Carlo. La parlamentare del MoVimento 5 Stelle è chiamata in causa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le carte della Procura di Torino bastano e avanzano per privare la #Juventus dello scudetto 2020, mandarla in B (se… - Agenzia_Ansa : Chiesta la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per l'ex sindaca Chiara Appendino dalla Procura generale… - ZZiliani : PENSIERINO DELLA SERA Secondo voi l'#UEFA che chiede direttamente le carte alla Procura di Torino (e le ottiene sub… - FecciaBz : RT @ZZiliani: Le carte della Procura di Torino bastano e avanzano per privare la #Juventus dello scudetto 2020, mandarla in B (se non in C)… - Dibbello : RT @MarcelloChirico: #Gravina inizialmente non era propenso a riaprire l'indagine sulle #plusvalenze, dopo l'interrogatorio in Procura a To… -