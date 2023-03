La pilota vittima di nonnismo: «Mi frustavano, non riuscivo a respirare». Le immagini proiettate in aula (video) (Di martedì 21 marzo 2023) La denuncia dello sfregio subito 5 anni fa durante il cosiddetto «battesimo del volo» a Latina alla pilota italiana vittima di nonnismo, Giulia Schiff, è costata l’espulsione dall’Accademia e l’inizio di una battaglia legale lunga anni. E nel corso del tempo, molto dolore e frustrazione, affrontati però con una determinazione e una forza d’animo che le hanno permesso di andare avanti: con il procedimento penale a carico di otto sergenti dell’Aeronautica. E con la sua vita… La denuncia della pilota italiana vittima di nonnismo Di strada ne ha fatta Giulia Schiff, e non solo solcando i cieli. La sua vita è andata avanti: la 24enne pilota italiana arruolata all’inizio della guerra come combattente volontaria nelle “Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina”, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) La denuncia dello sfregio subito 5 anni fa durante il cosiddetto «battesimo del volo» a Latina allaitalianadi, Giulia Schiff, è costata l’espulsione dall’Accademia e l’inizio di una battaglia legale lunga anni. E nel corso del tempo, molto dolore e frustrazione, affrontati però con una determinazione e una forza d’animo che le hanno permesso di andare avanti: con il procedimento penale a carico di otto sergenti dell’Aeronautica. E con la sua vita… La denuncia dellaitalianadiDi strada ne ha fatta Giulia Schiff, e non solo solcando i cieli. La sua vita è andata avanti: la 24enneitaliana arruolata all’inizio della guerra come combattente volontaria nelle “Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina”, ...

