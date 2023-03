La Pallamano Benevento fa suo il derby | H C Sannio ko

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo essersi aggiudicata a tavolino ilunder 15 per mancata presentazione dell’avversario, labatte l’Handball Clubanche nel campionato di serie B, replicando il netto successo del girone di andata. Al Pala Valentino Ferrara i ragazzi di Andrea Sangiuolo si sono imposti con il punteggio di 27-16 compiendo un altro passo nella corsa al vertice della classifica. I sanniti al momento sono primi in coabitazione con la Polisportiva Gaeta e nel prossimo impegno in calendario domenica 2 aprile affronteranno in trasferta la terza forza del campionato, l’Handroma. L’appuntamento del Pala Ferrara ha dato modo a mister Sangiuolo di allargare le rotazioni e di riservare più spazio a tanti elementi del vivaio. L’età media della squadra si è di conseguenza abbassata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #SportBenevento #AndreaSangiuolo La Pallamano Benevento non molla la vetta: Gaeta sconfitto 26-21 -

. Appuntamento in trasferta per la, impegnata sabato alle ore 20 presso il Palasport di Fondi per il match contro il Gaeta Sporting Club. I prossimi avversari dei giallorossi hanno raccolto nove punti in nove gare, .... Si chiude con due vittorie e una sconfitta il concentramento di Youth League Under 20 di Conversano per la. I giallorossini si giocheranno le loro chance di qualificazione alle finali nazionali nell'ultimo appuntamento in programma a Pontinia ad inizio aprile, in cui bisognerà ottenere .... Inizia bene il girone di ritorno della, vittoriosa al Pala Ferrara contro il Fondi con un netto 37 - 21 (Primo tempo 19 - 13). Gara senza storia quella contro la compagine laziale, l'unica che era stata in grado di ...

La Pallamano Benevento non molla la vetta: battuto il Gaeta ... anteprima24.it

Dopo essersi aggiudicata a tavolino il derby under 15 per mancata presentazione dell’avversario, la Pallamano Benevento batte l’Handball Club Sannio anche nel campionato di serie B, replicando il ...La Pallamano Benevento non arresta la sua corsa in vetta alla classifica del torneo di serie B e si regala un'altra gioia in trasferta. I giallorossi ...