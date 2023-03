La (non) legge della schwa (Di martedì 21 marzo 2023) La cosa più importante nelle “indicazioni” sul linguaggio di genere dell’Accademia della Crusca non è che abbia dato ragione a questi e torto a quelli. Siamo ormai una società che parla così male, proprio perché ognuno ritiene di essere norma linguistica a sé stesso, che i fissati della schwa e degli asterischi continueranno a rotta di collo. La cosa più importante è che la Crusca ha certificato l’essenziale: la lingua non nasce dall’improvvisazione d’uso di questo o quello, ma da una norma che è giuridica e vale erga omnes. Non ha caso, sono risposte al quesito sulla “scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari” posto dalla Corte di Cassazione: non dalla giuria di Sanremo. E’ dalla forza formale delle parole che deriva il loro valore d’uso, il loro potere di significato. E dunque, sintetizzando, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) La cosa più importante nelle “indicazioni” sul linguaggio di genere dell’AccademiaCrusca non è che abbia dato ragione a questi e torto a quelli. Siamo ormai una società che parla così male, proprio perché ognuno ritiene di essere norma linguistica a sé stesso, che i fissatie degli asterischi continueranno a rotta di collo. La cosa più importante è che la Crusca ha certificato l’essenziale: la lingua non nasce dall’improvvisazione d’uso di questo o quello, ma da una norma che è giuridica e vale erga omnes. Non ha caso, sono risposte al quesito sulla “scrittura rispettosaparità di genere negli atti giudiziari” posto dalla Corte di Cassazione: non dalla giuria di Sanremo. E’ dalla forza formale delle parole che deriva il loro valore d’uso, il loro potere di significato. E dunque, sintetizzando, ...

