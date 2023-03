La ‘ndrangheta e le sue radicazioni al Nord: incontro con Gratteri all’Accademia della Guardia di Finanza (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Martedi? 21 marzo 2023, in occasione della ricorrenza della 28^ Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, si e? tenuto presso l’Auditorium dell’Accademia della Guardia di Finanza un approfondimento sull’organizzazione criminale denominata ’ndrangheta. L’incontro, che ha visto la partecipazione del Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, si pone in totale continuita? con quello organizzato lo scorso 10 marzo insieme all’Universita? di Bergamo con la presenza dei Procuratori di Palermo (Maurizio De Lucia) e di Brescia (Francesco Prete) e si colloca all’interno di un progetto di piu? ampio respiro orientato a veicolare, con sempre maggiore energia, la cultura della legalita?, in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Martedi? 21 marzo 2023, in occasionericorrenza28^ Giornatamemoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, si e? tenuto presso l’Auditorium dell’Accademiadiun approfondimento sull’organizzazione criminale denominata ’ndrangheta. L’, che ha visto la partecipazione del Procuratore di Catanzaro, Nicola, si pone in totale continuita? con quello organizzato lo scorso 10 marzo insieme all’Universita? di Bergamo con la presenza dei Procuratori di Palermo (Maurizio De Lucia) e di Brescia (Francesco Prete) e si colloca all’interno di un progetto di piu? ampio respiro orientato a veicolare, con sempre maggiore energia, la culturalegalita?, in ...

