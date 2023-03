La Napoli Nuoto trionfa nelle finali regionali giovanili

(Di martedì 21 marzo 2023) diche si sono svolte al Pala Trincone di Monterusciello Un week end ricco di successi per gli atleti dellache si sono svolte alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Cadetti Maschile Nei 2004 cadetti in evidenza le prove di Simone Rippo che nei 100 stile libero ha chiuso con il tempo di 49”93, nei 200 stile libero con 1’49”07, nei 400 stile libero con 3’55”91 e nei 200 misti con 2’02”98. Bene sempre nei cadetti anche Vincenzo Scognamiglio che nei 1500 stile libero ha chiuso con il tempo di 15’41”20. Nei cadetti buona la prova nei 50 rana del classe 2003 Francesco Limone che ha fissato il tempo di 28”78. Juniores Maschile Nella categoria juniores Salvatore Maglietta nei 100 stile ha chiuso con 51”03, nei 200 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Nuoto, a Firenze medaglia d'argento per la Scotto di Carlo #Napoli - ottopagine : La Napoli Nuoto trionfa alle finali regionali giovanili #Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAPOLI NUOTO - Viola Scotto di Carlo trionfa al Meeting Internazionale di Firenze nei 50 farfalla - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI NUOTO - Viola Scotto di Carlo trionfa al Meeting Internazionale di Firenze nei 50 farfalla - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: la Napoli Nuoto trionfa alle Finali Regionali Giovanili al Palatrincone -

La nuotatrice dellacome detto ha chiuso salendo sul secondo gradino del podio nei 50 farfalla con il tempo di 26'75 ed è stata preceduto solo da Silvia Di Pietro che ha dieci anni di .... Un week end ricco di successi per gli atleti dellanelle finali regionali che si sono svolte alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Nei 2004 cadetti in evidenza le prove di Simone Rippo che nei 100 stile libero ha chiuso con il ...Il campione europeo Domenico Acerenza, anche lui tesserato per il Circolo Canottieri, ha chiuso al secondo posto alle spalle del fortissimo francese Marc Antoine Olivier e davanti all'altro ...

La Napoli Nuoto trionfa alle finali regionali giovanili di Monterusciello anteprima24.it

Una medaglia d’argento nei 50 farfalla e "la consapevolezza di potersela giocare con chiunque". E’ il resoconto della partecipazione di Viola Scotto di ...Una medaglia d’argento nei 50 farfalla e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque negli Assoluti primaverili che sono ormai quasi alle porte. E’ il resoconto della partecipazione di Viola S ...