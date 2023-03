La morte di Costanzo taciuta ai vipponi, la reazione di Donadei (Di martedì 21 marzo 2023) Maurizio Costanzo è morto lo scorso 24 febbraio e nonostante il cambio di programmazione di Mediaset e i funerali in diretta televisiva, ai vipponi del Grande Fratello Vip questa scomparsa è stata taciuta. Una decisione autoriale che non è però piaciuta a Davide Donadei, l’ex tronista molto legato a Maria De Filippi. Intervistato da SuperGuidaTv ha infatti raccontato che gli sarebbe piaciuto averlo saputo prima, anche solo per rivolgere un pensiero alla De Filippi. “La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto ... Leggi su biccy (Di martedì 21 marzo 2023) Maurizioè morto lo scorso 24 febbraio e nonostante il cambio di programmazione di Mediaset e i funerali in diretta televisiva, aidel Grande Fratello Vip questa scomparsa è stata. Una decisione autoriale che non è però piaciuta a Davide, l’ex tronista molto legato a Maria De Filippi. Intervistato da SuperGuidaTv ha infatti raccontato che gli sarebbe piaciuto averlo saputo prima, anche solo per rivolgere un pensiero alla De Filippi. “La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto ...

