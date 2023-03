"La montagna non è Disneyland, ecco come può rinascere": la ricetta del deputato Girelli (Di martedì 21 marzo 2023) Gian Antonio Girelli, deputato del Partito democratico, è ospite di Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. Girelli, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato la proposta di legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali”. Potrebbe sembrare una proposta di nicchia, ma non lo è: dei 7.901 comuni italiani, più della metà, 4.176, sono comuni montani e rappresentano il 50 per cento del territorio nazionale. “La montagna è parte essenziale del nostro Paese”, spiega l'onorevole. “Nella proposta abbiamo affrontato i temi principali che riguardano il mantenimento della popolazione montana, dai servizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Gian Antoniodel Partito democratico, è ospite di Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari., intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato la proposta di legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali”. Potrebbe sembrare una proposta di nicchia, ma non lo è: dei 7.901 comuni italiani, più della metà, 4.176, sono comuni montani e rappresentano il 50 per cento del territorio nazionale. “Laè parte essenziale del nostro Paese”, spiega l'onorevole. “Nella proposta abbiamo affrontato i temi principali che riguardano il mantenimento della popolazione montana, dai servizi ...

