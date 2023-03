La mia Calabria

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 marzo 2023) Vincenzo Calafiore “ Era bellissimo quel treno -Freccia del Sud – , spartano Pure sporco a volte, ma quante persone incontrate e storie sentite su quei vagoni, rossi e blu, lungo le rotaie…. “ Vincenzo Calafiore Io classe 1946 sono come uno perduto in una lontanissima stazione di un millennio che non mi appartiene, e allo stesso tempo vivo come fossi in una bolla temporale che non mi permette di tornare a casa. Allora ci voleva più coraggio a rimanere che a partire, era il tempo della grande migrazione italiana. Si partiva per fame, per andare via dalla miseria, in cerca di un futuro, che la mia terra, la grande madre: lanon avrebbe potuto offrire. E Dio solo sa, quanto mi è costato andare via, quanti rimpianti, quante assenze, quante mancanze! E mio Dio quante volte ci sono ritornato con quei lunghi convogli che si chiamavano: Il Peloritano, Trinacria, ...