La meteorologa della Cbs si accascia e perde i sensi in diretta – Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fde1574 : RT @Wondercri1982: EHI, PROVAX CI SIETE ?? DICIAMO SEMPRE A VOI ... !! È TUTTO NORMALE VERO ?? ?????? L'orrore continua La meteorologa della… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Usa, meteorologa della CBS sviene durante le previsioni del tempo. VIDEO - SkyTG24 : Usa, meteorologa della CBS sviene durante le previsioni del tempo. VIDEO - Traiano73 : RT @Wondercri1982: EHI, PROVAX CI SIETE ?? DICIAMO SEMPRE A VOI ... !! È TUTTO NORMALE VERO ?? ?????? L'orrore continua La meteorologa della… - simoferra65 : RT @Wondercri1982: EHI, PROVAX CI SIETE ?? DICIAMO SEMPRE A VOI ... !! È TUTTO NORMALE VERO ?? ?????? L'orrore continua La meteorologa della… -

Durante le previsioni del tempo, unaè svenuta in diretta televisiva a causa di un malore improvviso. Alissa Carlson Schwartz,CBS, è svenuta in diretta televisiva a causa di un malore improvviso. La donna avrebbe dovuto dare le previsioni del tempo, ma si è accasciata ed è caduta dalla sedia sotto gli occhi ...UnaCBS è stata ricoverata in ospedale dopo essere svenuta in diretta lo scorso sabato. Un momento terrificante diventato virale in poche ore sui social media. LaAlissa ...Momenti di panico in diretta sulla Cbs , tv americana, dove due giorni fa, 18 marzo, durante il programma delle 7 del mattino laAlissa Carlson Schwartz è svenuta ed è scivolata dalla ...

Usa, meteorologa della CBS sviene durante le previsioni del tempo. VIDEO Sky Tg24

Dalle immagini circolate su Twitter, l'anchor era apparsa subito visibilmente pallida. Proprio negli istanti in cui veniva lanciata la sua diretta, si è sentita male: prima si è accasciata sulla scriv ...Durante le previsioni del tempo, una meteorologa è svenuta in diretta televisiva a causa di un malore improvviso.