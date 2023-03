La mamma e i suoi gemellini hanno solo 3 anni di differenza: “Evento da record”. Ecco come è stato possibile (Di martedì 21 marzo 2023) Tre settimana fa nel Tennessee, nel Sud-Est degli Stati Uniti, sono nati due gemelli che, per paradosso, hanno appena tre anni in meno della madre. il loro concepimento risale a 30 anni fa. I due fratellini infatti sono venuti alla luce grazie a embrioni congelati più di 30 anni fa: un Evento che è stato definito “da record”, visto che si tratta del periodo più lungo dopo il quale si è riusciti ad ottenere un parto di successo. Gli embrioni erano stati congelati nell’aprile del 1992: conservati a -128 gradi centigradi in azoto liquido, erano poi stati ceduti nel 2022 alla coppia dei neogenitori. I genitori biologici dei bambini, che hanno mantenuto l’anonimato, dopo aver effettuato la fecondazione in vitro, avevano infatti donato i loro embrioni al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Tre settimana fa nel Tennessee, nel Sud-Est degli Stati Uniti, sono nati due gemelli che, per paradosso,appena trein meno della madre. il loro concepimento risale a 30fa. I due fratellini infatti sono venuti alla luce grazie a embrioni congelati più di 30fa: unche èdefinito “da”, visto che si tratta del periodo più lungo dopo il quale si è riusciti ad ottenere un parto di successo. Gli embrioni erano stati congelati nell’aprile del 1992: conservati a -128 gradi centigradi in azoto liquido, erano poi stati ceduti nel 2022 alla coppia dei neogenitori. I genitori biologici dei bambini, chemantenuto l’anonimato, dopo aver effettuato la fecondazione in vitro, avevano infatti donato i loro embrioni al ...

