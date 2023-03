"La mafia non si combatte così". Elly Schlein, tutto per insultare il governo (Di martedì 21 marzo 2023) "Voglio ringraziare Libera, Avviso Pubblico e le tante associazioni che hanno aderito, è una piazza piena di giovani e di persone che sanno che dobbiamo tenere alta la guardia contro ogni mafia e anche contro la corruzione" ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Milano, a margine della manifestazione nazionale per la Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e Avviso Pubblico. "Non si fa alzando il tetto del contante o indebolendo le tutele nel codice degli appalti. Lo si fa con un'operazione di maggiore trasparenza e controllo e di formazione fin dalle scuole e dentro le pubbliche amministrazioni, lo si fa insomma con una battaglia che è anche culturale". "Oggi però è la giornata dedicata alle vittime innocenti, le loro famiglie stanno ancora aspettando la verità. C'è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) "Voglio ringraziare Libera, Avviso Pubblico e le tante associazioni che hanno aderito, è una piazza piena di giovani e di persone che sanno che dobbiamo tenere alta la guardia contro ognie anche contro la corruzione" ha detto la segretaria del Pda Milano, a margine della manifestazione nazionale per la Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e Avviso Pubblico. "Non si fa alzando il tetto del contante o indebolendo le tutele nel codice degli appalti. Lo si fa con un'operazione di maggiore trasparenza e controllo e di formazione fin dalle scuole e dentro le pubbliche amministrazioni, lo si fa insomma con una battaglia che è anche culturale". "Oggi però è la giornata dedicata alle vittime innocenti, le loro famiglie stanno ancora aspettando la verità. C'è un ...

