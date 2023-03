La Luna incontra Giove e Mercurio il 22 marzo: ecco quando e a che ora vedere lo spettacolo nel cielo (Di martedì 21 marzo 2023) La Luna, Giove e Mercurio, saranno protagonisti della serata di domani, mercoledì 22 marzo. Lo spettacolo sarà visibile sin dal tramonto e avrà una breve durata. Una congiunzione astrale che avrà come protagonisti il satellite naturale e i due pianeti, ma la durata sarà brevissima. Il termine è infatti, previsto per le 20. Lo spettacolo sarà visibile non appena il Sole sarà tramontato Per non perdere l’occasione di vedere lo spettacolo, non appena il sole sta per tramontare, occorre puntare lo sguardo verso ovest. Bisognerà, però, aspettare che il Sole sia completamente ‘scomparso’ oltre l’orizzonte. Solo in quel momento sarà possibile vedere la Luna e, soprattutto Giove, mentre risulterà più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) La, saranno protagonisti della serata di domani, mercoledì 22. Losarà visibile sin dal tramonto e avrà una breve durata. Una congiunzione astrale che avrà come protagonisti il satellite naturale e i due pianeti, ma la durata sarà brevissima. Il termine è infatti, previsto per le 20. Losarà visibile non appena il Sole sarà tramontato Per non perdere l’occasione dilo, non appena il sole sta per tramontare, occorre puntare lo sguardo verso ovest. Bisognerà, però, aspettare che il Sole sia completamente ‘scomparso’ oltre l’orizzonte. Solo in quel momento sarà possibilelae, soprattutto, mentre risulterà più ...

