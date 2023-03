La Lega frena su missili a lungo raggio e caccia all'Ucraina (Di martedì 21 marzo 2023) L'ok, per parti separate, alla risoluzione unitaria del centrodestra in Senato, fa venire a galla alcune distanze tra gli alleati di Giorgia Meloni sul tema delle armi da inviare alla resistenza Ucraina. Lega e Forza Italia non mancano di sottolineare posizioni non del tutto convergenti: i salviniani esprimono dubbi sui rischi di escalation militare, i berlusconiani spingono «per una soluzione politica». «Con la mia presenza a Kiev ho testimoniato il pieno sostengo all'Ucraina - dice la premier Meloni, parlando in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo - un sostegno che verrà assicurato in ambito militare, civile umanitario senza badare all'impatto che queste scelte possono avere sul consenso, sul gradimento della sottoscritta. Continueremo a sostituire l'Ucraina perché è ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) L'ok, per parti separate, alla risoluzione unitaria del centrodestra in Senato, fa venire a galla alcune distanze tra gli alleati di Giorgia Meloni sul tema delle armi da inviare alla resistenzae Forza Italia non mancano di sottolineare posizioni non del tutto convergenti: i salviniani esprimono dubbi sui rischi di escalation militare, i berlusconiani spingono «per una soluzione politica». «Con la mia presenza a Kiev ho testimoniato il pieno sostengo all'- dice la premier Meloni, parlando in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo - un sostegno che verrà assicurato in ambito militare, civile umanitario senza badare all'impatto che queste scelte possono avere sul consenso, sul gradimento della sottoscritta. Continueremo a sostituire l'perché è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PredovanRobert : Meloni in Senato difende il sostegno a Kiev ma la Lega frena: 'Rischi dalla corsa alle armi'. La premier su Cutro:… - libellula58 : RT @adriano_savio: Meloni in Senato difende il sostegno a Kiev ma la Lega frena: 'Rischi dalla corsa alle armi'. La premier su Cutro: 'Ho l… - adriano_savio : Meloni in Senato difende il sostegno a Kiev ma la Lega frena: 'Rischi dalla corsa alle armi'. La premier su Cutro:… - Alberto_zz0 : @anfrianfri @distefanoTW @Giovaguerrato E per questo la critico pesantemente. La mia impressione è che venda fumo.… - DiMarzio : #SerieC | Frena la Reggiana, il Cesena domina nel big match contro la Virtus Entella: tutti i gol e gli highlights… -