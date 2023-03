La Lega calcio dispone l’anticipo del 29º turno (Di martedì 21 marzo 2023) In vista delle semifinali di Champions League che vedranno coinvolte Inter, Milan e Napoli, la Lega Serie A ha deciso di anticipare le gare della 29^ giornata per queste tre squadre. Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli saranno così anticipate a venerdì 7 aprile, mentre Lazio-Juventus sarà il posticipo del sabato sera. Le sfide Champions, ricordiamo, sono così programmata: Benfica-Inter l'11 aprile, Milan-Napoli il 12 aprile. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 marzo 2023) In vista delle semifinali di Champions League che vedranno coinvolte Inter, Milan e Napoli, laSerie A ha deciso di anticipare le gare della 29^ giornata per queste tre squadre. Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli saranno così anticipate a venerdì 7 aprile, mentre Lazio-Juventus sarà il posticipo del sabato sera. Le sfide Champions, ricordiamo, sono così programmata: Benfica-Inter l'11 aprile, Milan-Napoli il 12 aprile.

