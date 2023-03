La Lazio senza tifosi contro la Juve: il rischio dopo i corsi antisemiti in Curva Nord (Di martedì 21 marzo 2023) dopo gli eventi che hanno contornato l’ultimo derby Capitale, ora la Lazio corre un rischio non da poco: quello di giocare la partita contro la Juventus (8 aprile) con la Curva Nord chiusa. Potrebbe essere l’epilogo, in particolare, dei cori antisemiti urlati da quel settore di stadio Olimpico durante l’ultimo match con la Roma. Derby Lazio-Roma, la Digos sulle tracce del tifoso con la maglia “Hitlerson 88” La Lazio rischia di rimanere senza tifosi nella partita contro la Juventus Ad ogni modo, una decisione ufficiale arriverà entro il 4 aprile, e quindi a pochi giorni dalla grande sfida con la squadra di Allegri che medita da qualche tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023)gli eventi che hanno contornato l’ultimo derby Capitale, ora lacorre unnon da poco: quello di giocare la partitalantus (8 aprile) con lachiusa. Potrebbe essere l’epilogo, in particolare, dei coriurlati da quel settore di stadio Olimpico durante l’ultimo match con la Roma. Derby-Roma, la Digos sulle tracce del tifoso con la maglia “Hitlerson 88” Larischia di rimanerenella partitalantus Ad ogni modo, una decisione ufficiale arriverà entro il 4 aprile, e quindi a pochi giorni dalla grande sfida con la squadra di Allegri che medita da qualche tempo ...

