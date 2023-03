La foto di Putin in ginocchio davanti a Xi Jinping è opera dell’intelligenza artificiale

Leggi su open.online

(Di martedì 21 marzo 2023) Circola un’immagine che mostra Vladimirina Xi, probabilmente per “baciargli le mani”. Un gesto di sottomissione e del tutto inconsueto per il leader russo, tuttavia ampiamente condiviso e commentato dai suoi critici. Ci sono diversi elementi che non quadrano, come ad esempio la stanza ritratta che risulta del tutto diversa da quella dell’incontro del 20 marzo 2023, e che ci permettono di comprendere che si tratta di un elaborazione digitale da parte di un’intelligenza. Per chi ha fretta L’immagine ritrae un luogo diverso da quello dell’incontro del 20 marzo 2023 a Mosca. Non si ha alcun riscontro nei media riguardo lae il nome del presunto autore. Una scarpa dirisulta deformata, del tutto ...