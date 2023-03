La Fiase non partecipa allo sciopero Irpiniambiente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPremesso che la(federazione igiene ambientale servizi energia) nasce per volere di un cospicuo numero di lavoratori, del settore igiene ambientale, che decidono di tutelare il loro lavoro e i propri diritti in prima persona. La decisione è maturata nel momento in cui si è determinata la cessione del ramo di azienda della cedente Provincia di Avellino (societàspa totale capitale pubblico) all’ente (ATO) Ambito territoriale ottimale cessionario, (società NEWCO totale capitale pubblico), tra i due enti il Comune di Avellino ha costituito il SAD (sub ambito distrettuale), in proprio con una società mista. Operazione cominciata anni orsono. Dopo anni di sterili discussioni politico-sindacale si è arrivati alla scadenza dei termini per la definizione della cessione. La Corte dei Conti, che dovrà esprimere il ...