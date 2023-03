I poliziotti delladella Questura di Roma e del Commissariato Prati stanno lavorando per identificare l'uomo che domenica indossava, all'interno dello stadio Olimpico, una maglia della Lazio con la scritta '...Intanto sidi fare la conta dei danni. In città, in pieno centro, Piazza del Gesù, restano i ... Durante questo spostamento, personale dellaha notato in via Medina una persona lanciare ...Durante i controlli disposti tra ieri e oggi in vista del corteo anarchico, laha sequestrato ...così come in altre città d'Italia non vi può essere alcuna sponda per chi ricatta lo Stato e...

La Digos cerca l'ultrà Hitlerson, la Lazio sarà parte civile - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I poliziotti della Digos della Questura di Roma e del Commissariato Prati stanno lavorando per identificare l'uomo che domenica indossava, all'interno dello stadio Olimpico, ...Ascolta l'articolo Anna Frank con la maglia della Roma, lo stesso con Hitler, poi un tifoso con la maglia “Hitlerson 88” nell’ultimo derby della Capitale. Tifosi della Lazio ancora nella bufera, l’epi ...