"La destra vuole occupare la Rai". A sinistra perdono la brocca (Di martedì 21 marzo 2023) Questa mattina ho trovato molto divertente il pezzo di Francesco Bei. Vi ricordate chi è? Il portavoce occulto del Partito Democratico e della sinistra chic per intenderci. È suo il fondo su Repubblica riguardo alla vicenda dell'Annunziata che è si fatta sfuggire un "ca**o" durante la trasmissione. Maleducato come sono nella Zuppa, figuratevi so posso scandalizzarmi per la parolaccia. Ma il motivo delle critiche all'Annunziata è ben diverso: ha trattato il ministro Roccella a pesci in faccia per tutta l'intervista senza permetterle di interloquire. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/clip-bei.mp4 E Bei cosa scrive? "Ieri si sono scagliati come muta rabbiosa contro Annunziata". Vi giuro che ha scritto così. Evidentemente penserà di essere Turgenev! Ma non finisce qui perché definisce l'aver osato criticare l'Annunziata "un riflesso della ...

