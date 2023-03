La destra italiana è la più radicale dell’Europa occidentale e si vede

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 marzo 2023) Nel suo libro pubblicato nel 2019, “For the Record”, l’ex primo ministro britannico David Cameron ricorda la sua grande soddisfazione per l’introduzione nel Regno Unito del matrimonio tra persone dello stesso sesso (2014). Il premier conservatore non nasconde che quella è stata una delle battaglie più combattute nel suo governo e nel suo partito, in cui ha rischiato di perdere pezzi importanti. «Uno venne anche in ospedale, prima di un mio intervento chirurgico, e strappò la tessera. Ma non ho assolutamente rimpianti, è una delle cose di cui sono più orgoglioso». In quel periodo si era formato il gruppo “Freedom to Marry”: tra i firmatari c’erano l’allora sindaco di Londra Boris Johnson, il ministro dell’Educazione Michael Gove e il ministro cattolico dei Trasporti Patrick McLoughlin. Erano il partito dei Tories, gli stessi che avevano creato il gruppo europeo dei Conservatori, quello ...