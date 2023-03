La corsa della bolletta dell’acqua: nel 2022 una spesa media di 487 euro a famiglia (Di martedì 21 marzo 2023) Le conseguenze della guerra in Ucraina hanno acceso i riflettori sugli aumenti di prezzo delle utenze di luce e gas. Anche la bolletta dell’acqua, però, non è stata da meno. Nel 2022, la bolletta media di una famiglia italiana è arrivata a 487 euro, in aumento del 5,5% sull’anno precedente. A svelarlo è l’osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, pubblicato alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. A soffrire l’aumento più marcato in bolletta sono le province di Bolzano (+26,3%), Savona (+25,5%) e Trento (+21%). Cifre in crescita almeno del 10% in altri dodici capoluoghi: da Milano a Pescara, da Messina a Catania. A livello regionale, è la Toscana la regione più costosa ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Le conseguenzeguerra in Ucraina hanno acceso i riflettori sugli aumenti di prezzo delle utenze di luce e gas. Anche la, però, non è stata da meno. Nel, ladi unaitaliana è arrivata a 487, in aumento del 5,5% sull’anno precedente. A svelarlo è l’osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, pubblicato alla vigiliaGiornata mondialedel 22 marzo. A soffrire l’aumento più marcato insono le province di Bolzano (+26,3%), Savona (+25,5%) e Trento (+21%). Cifre in crescita almeno del 10% in altri dodici capoluoghi: da Milano a Pescara, da Messina a Catania. A livello regionale, è la Toscana la regione più costosa ...

